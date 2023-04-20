2023/04/20 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ ، اليوم الخميس، بأن مساعدات أعضاء حلف “الناتو” لأوكرانيا قد بلغت فعليا أكثر من 150 مليار يورو.جاء ذلك ضمن تصريحات ستولتنبرغ من العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناتو : مساعداتنا لأوكرانيا تجاوزت 150 مليار يورو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو : مساعداتنا لأوكرانيا تجاوزت 150 مليار يورو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو : مساعداتنا لأوكرانيا تجاوزت 150 مليار يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).