الأمن النيابية: هروب كمبش ووفاته لن تمر دون معرفة الحقيقة

2023/04/20 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دخلت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الخميس، على خط تداعيات هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ووفاته بعد اعتقاله.وذكرت اللجنة، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنها “تطالب […]

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