الليلة.. أمطار وغبار عشية العيد في العراق

2023/04/20 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، الخميس، تعرض العراق الى هطول للامطار خلال الساعات المقبلة، إضافة الى غبار متوسط الكثافة.

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الساعات المقبلة وأولى ساعات هذه الليلة ستكون هناك فرصة لحدوث زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة غربي البلاد وغرب الموصل".

وبين، ان "فرص المطر تعاود يوم غد الجمعة في أجزاء متفرقة ببعض المناطق مجملها خفيفة، كما ستعاود هطول الأمطار يوم الأحد المقبل وتزداد الأمطار الاثنين المقبل في مناطق متعددة من مدن البلاد".

وختم الراصد الجوي قوله، "من المتوقع ان تتعرض البلاد خلال الساعات المقبلة وفجر الغد لتشكل غبار متوسط الكثافة خاصة غربي البلاد وبعض أجزاء من الفرات الأوسط".

يشار الى ان ديوان الوقف السني أعلن ان يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني ان السبت أول أيام العيد.

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