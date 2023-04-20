سليمان يكشف سبب قبوله تدريب الجوية

2023/04/20 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المدرب الجديد لفريق القوة الجوية، مؤمن سليمان، سبب قبوله تدريب الفريق.

ونقل المكتب الاعلامي للنادي عن سليمان قوله :"شرف كبير لكل مدرب ان يمثل نادي القوة الجوية لانه اسم ليس في العراق بل في قارة آسيا، وأتمنى ان أفرح جمهور الجوية بتحقيق البطولات واكون جزء من تاريخ النادي العريق".

وأضاف "كل مدرب يحتاج إلى فترة من ١٠ إلى ١٥ يوما حتى ينقل وجهة نظره التدريبية وسأكون موجود مع الفريق في مباراة اليوم".

وأوضح سليمان، ان "الفريق يضم لاعبين مثلوا المنتخبات الوطنية و مجموعة من المحترفين واستيعابهم اكثر من اللاعب العادي".

ولفت الى، ان "الفريق يضم خامات ممتازة وهذا اكثر ماشجعني لقبول مهمة تدريبه".

وأعرب عن "تمنياته بان يكون الجمهور مساند للفريق وفي الموسم كنت أشاهد جمهور الجوية يملئ الملعب حتى إذا كانت النتائج غير جيدة".

وكان نادي الجوية أعلن اليوم رسمياً توقيع عقده مع المدرب المصري مؤمن سليمان.

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