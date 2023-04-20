2023/04/20 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الخميس، موعد عيد الفطر للسنة الهجرية 1444 هجري.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية، ان مكتب المرشد الاعلى علي خامنئي، اكد ان هلال شوال لم يشاهد اليوم الخميس، وان يوم غد الجمعة متمم لشهر رمضان، والسبت اول ايام عيد الفطر.

وتعتمد المتبنيات الفقهية لخامنئي مشاهدة الهلال سواء بالعين المجردة او التلسكوب، لكن بشرط ان تتم مشاهدته في داخل ايران، او الدول الواقعة شرقها، وهو ما لم يتحقق حيث لايمكن رؤية الهلال بمختلف الوسائل وفق مركز الفلك الدولي، بالمقابل تعتمد بعض الدول على الحسابات الفلكية في اعلان بداية دخول الشهر الهجري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن السبت أول أيام العيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن السبت أول أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).