2023/04/20 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد توفيق علاوي ان ما حدث ليس فعلاً اعتباطياً او...

ظهرت المقالة من هو المسؤول عن اثارة النعرات الطائفية في مرقد أبو حنيفة النعمان أولاً على المسلة.

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