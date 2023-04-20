سعد لمجرّد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

2023/04/20 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المغنّي المغربي سعد لمجرّد على إطلاق سراح مشروط في باريس بعدما استأنف حُكم السجن الصادر بحقّه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أعلن محاموه لوكالة فرانس برس الخميس، مشيرين إلى أنّ موكّلهم "سيبقى تحت إشراف قضائي" بانتظار محاكمته الجديدة.

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