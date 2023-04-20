قوات الدعم السريع ترد على مطالبات البرهان لها بالانسحاب من المواقع الخاضعة لسيطرتها

2023/04/20 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت قوات الدعم السريع على دعوات قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، للانسحاب من المدن التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أنها لن تنسحب ولن تتخلى عن حقها بالدفاع عن نفسها، وفقا لبيان تلقته CNN الخميس

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