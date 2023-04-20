حزب بارزاني: اربيل وبغداد عاجزتان عن الرد على الاعتداءات التركية

2023/04/20 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، أن حكومتي بغداد واربيل عاجزتين عن الرد على الاعتداءات التركية المتكررة، فيما كشف طلباً من حكومة كردستان الى سلطات السليمانية.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية لاسيما محافظات كردستان لا يوجد له حل نهائي”.وأضاف، أن “التعامل مع هذه الاحداث ستكون الوسيلة المستخدمة عند كل هجوم؛ لان الاتراك سيكررون تجاوزاتهم على الأراضي العراقية”، مبينا أن “انقرة تستخدم ذريعة وجود عناصر إرهابية للاستمرار بعدوانها”.وأوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “الحكومتين في بغداد وكردستان عاجزتين عن أي رد امام الاعتداءات التركية التي أصبحت تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة”.وبشأن الطلب الذي وجهته حكومة كردستان الى الاتحاد الوطني، أوضح محمد، أن “الحكومة طالبت الاتحاد الوطني بضرورة إلزام جميع الهيئات العسكرية والامنية والادارية في السليمانية تحت قوانين الإقليم”.وبين القيادي في الديمقراطي الكردستاني: “في حالة عدم التزامه الاتحاد الوطني بتوجيهات الإقليم فسينظر الى حل اخر”.

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