بحوزتهم مواد مخدرة.. الاطاحة بـ4 متهمين في البصرة

2023/04/20 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، القبض على 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة.

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