بيان رسمي بوفاة كمبش بعد مطاردته من القوات الامنية

2023/04/20 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، في العراق مساء اليوم الخميس، وفاة الهارب من سجن المنطقة الخضراء سعد كمبش، رئيس الوقف السني السابق المدان بالفساد ، واشار البيان الرسمي إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً.وقال البيان المشترك للوزارتين، إنه “في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني […]

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