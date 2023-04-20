الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية والعراق ودول عربية ويوم السبت في ايران وسلطنة عُمان

2023/04/20 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – بغداد – الزمان أعلنت السلطات السعودية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس.وقال الديوان الملكي في بيان أودرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إنّ “المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام”.ويحدد […]

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