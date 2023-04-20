2023/04/20 | 21:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط تهريب 334 بطاقة مالية إلى خارج العراق عبر مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب 334 بطاقة مالية إلى خارج العراق عبر مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب 334 بطاقة مالية إلى خارج العراق عبر مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).