2023/04/20 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fSC-lLrBXxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا يحصل في العراق؟ هروب سعد كمبش واعتقاله ومن ثم وفاته! من يقف خلف العملية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا يحصل في العراق؟ هروب سعد كمبش واعتقاله ومن ثم وفاته! من يقف خلف العملية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).