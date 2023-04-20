2023/04/20 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بإصابة طفلين بطلق ناري “طائش” نتيجة نزاع عشائري بقضاء الشطرة، شمالي ذي قار.وقال المصدر لـ/ المرمز الخبري الوطني/ إن “بسبب إخلال أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



إصابة طفلين بسبب نزاع عشائري متجدد المركز الخبري الوطني.

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