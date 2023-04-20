اللجنة المالية: نتوجه لتقليل الموازنة دون المساس بخطة الحكومة

2023/04/20 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، اليوم الخميس، وجود دراسة مستمرة للموازنة قبل إقرارها، مشيرا الى ان التوجه يصب نحو تخفيضها.

وقال العطواني لـ(بغداد اليوم)، إنه "سنقلل من المبلغ النهائي للموازنة لتخفيض العجز فيها"، مستدركًا: "لكن لايمكن المساس بقيم الموازنة من ناحية شكلها لأنها من اختصاص الحكومة كونها وضعت ضمن برنامجها الحكومي".

واشار الى ان "اللجنة ستمضي بزيادة مبالغ المحافظات لأنها قللت بشكل كبير إلى 5 ترليون بعدما كانت 9 ترليون ضمن قانون الأمن الغذائي"، مبينا ان "الموازنة التي سيتم اقرارها هي موازنة العام الحالي فيما سيكون تمرير الموازنات للسنتين المقبلتين كلا في سنتها".

واشاد العطواني بـ"التعاون الكبير بين اللجنة المالية النيابية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بغية الوصول الى توافق نهائي بشأن ارقام الموازنة".

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