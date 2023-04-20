رسول: وصلنا لمن خطط وآوى كمبش ونتائج تشريح جثته ستعلن رسمياً

2023/04/20 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن نتائج تشريح جثة رئيس ديوان الوقف السني السابق، (سعد كمبش) حول أسباب وفاته ستعلن رسمياً في وقت لاحق.

وقال رسول لوكالة الانباء الرسمية، إن" فرقاً استخبارية وأمنية وخاصة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية تابعت ملف كمبش منذ هروبه وكان هنالك متابعة أمنية دقيقة وحددت المناطق التي يمكن أن يتواجد بها".

وأضاف، أن" الأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية وبالأسماء عمن خطط وساعد كمبش على الهروب وآواه وتوجيهات القائد العام واضحة بمحاسبة جميع المقصرين ومن تورط بهذا الموضوع".

وأشار رسول الى، أن "الوصول لكمبش واعتقاله يؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء العراقي"، لافتاً إلى، أن" نتائج تشريح جثة كمبش التي توضح أسباب الوفاة ستعلن بشكل رسمي في وقت لاحق".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أعلن عصر اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على رئيس ديوان الوقف السني السابق، (سعد كمبش) في مدينة الموصل.

وأفادت مصادر في وقت لاحق بوفاة كمبش خلال عملية الاعتقال.

وأصدرت وزراتا الصحة والداخلية بياناً مشتركاً عن أسباب الوفاة" مشيراً إلى أن "(كمبش) أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً".

وقال البيان المشترك، إن "قوة أمنية تمكنت من تطويق مكان تواجده وأثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، إذ باشرت القوة بمطاردته وأصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، وأثناء ذلك نقل المحكوم إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا وتم تأكيد الوفاة سريريا".

وأشار الى "إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، علماً أنه لا توجد آثار على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة".

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