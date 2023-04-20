2023/04/20 | 22:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول،...

ظهرت المقالة ناطق القائد العام: نمتلك قائمة بأسماء جميع المتورطين في تهريب كمبش أولاً على المسلة.

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