وزير العمل يؤكد دعم وزارته لفعاليات التكافل الاجتماعي بين مكونات الشعب

2023/04/20 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الخميس، دعم الوزارة للفعاليات التي تهدف الى التكافل الاجتماعي لمكونات الشعب كافة.وقال الأسدي خلال مشاركته مأدبة افطار لمئات اليتامى في بغداد بحضور امين العاصمة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وفق بيان لمكتبه انها “مناسبة طيبة للقاء شبابنا وبناتنا […]

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