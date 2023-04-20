تقرير: نخفاض الوتيرة السنوية لبداية مشاريع بناء المساكن في كندا

2023/04/20 | 22:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية CMHC عن انخفاض الوتيرة السنوية لبداية مشاريع بناء المساكن في شهر مارس بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر فبراير.تقول وكالة الإسكان الوطنية إن المعدل السنوي لبناء المنازل مارس انخفض عند 213,865 وحدة من 240،927 في فبراير.انخفض المعدل السنوي لبناء العمارات والمباني السكنية بنسبة 11 في المائة إلى […]

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