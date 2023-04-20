قفز للمركز الثالث.. إلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس

2023/04/20 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا حكما بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بسبب صفقات انتقال لاعبين.

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