مصر والأردن وسوريا يحددون أول أيام عيد الفطر

2023/04/20 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار الإفتاء المصرية، الخميس، أن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر حسب الرؤية الشرعية، وكذلك الحال بالنسبة للأردن وسوريا

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