2023/04/20 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت بيانات مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بأنها ارتفعت بأكبر من توقعات الأسواق، حيث ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بواقع 75 مليار متر مكعب خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي.



وهذه القراءة أعلى من توقعات الأسواق والتي كانت قد أشارت إلى تسجيلها ارتفاعا بحوالي 69 مليار متر مكعب فقط، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بما يقرب 25 مليار متر مكعب بالأسبوع الأسبق.

ويتم تداول عقود الغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم على انخفاض واضح بنسبة 1.89% واستقرت عند مستوى 2.180 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهذه البيانات سيكون لها انعكاسات ملحوظة على أسعار الغاز الطبيعي بالتداولات المقبلة.



الإشارة إلى أنه يتم إصدار بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسبوعي من قبل إدارة الطاقة الأمريكية، ويقيس التغير في مخزونات الغاز الطبيعي تحت الأرض بالقدم المكعب خلال الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخزونات الغاز الأمريكية ترتفع بأكبر من المتوقع ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخزونات الغاز الأمريكية ترتفع بأكبر من المتوقع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).