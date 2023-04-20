2023/04/20 | 22:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZX612lPWIcA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يتواجد بالماء لكنه لا يبتل؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يتواجد بالماء لكنه لا يبتل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).