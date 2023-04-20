بمناسبة عيد الفطر.. السامرائي: نسأل للعراق الامن والازدهار

2023/04/20 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تقدم رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي اليوم الخميس، بالتهاني الى الامة الاسلامية والشعب العراقي، بمناسبة عيد الفطر.

وقال السامرائي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم": "نسأل الله ان يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وان يحقق للعراق الامن والاستقرار والازدهار".

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