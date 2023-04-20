حارس الكهرباء يتعرض للإغماء.. والجهاز الفني يهاجم لجنة المسابقات

2023/04/20 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض علي عبادي، حارس مرمى فريق الكهرباء، للإغماء عقب مباراة فريقه أمام نفط البصرة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأعلن نادي الكهرباء استقرار الحالة الصحية عبادي بعد نقله إلى أحد مستشفيات بغداد، والتي أكدت أن سقوطه جاء لإثر ارتفاع درجة الحرارة خلال المباراة.

وفي ذات السياق، وجه أسامة علي مساعد مدرب الكهرباء، انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بالاتحاد العراقي على خلفية اختيارها مواعيد غير مناسبة لإقامة المباريات على حد وصفه.

وواصل علي، في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: "نستغرب إصرار لجنة المسابقات على إجراء مباريات تنافسية في أوقات قبل موعد الإفطار، ووسط أشعة الشمس الحارقة التي أثرت على الوضع البدني والصحي للاعبين".

وتابع: "اللجنة فضلت أمور النقل التلفزيوني بجدول المباريات على حساب صحة اللاعبين".

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