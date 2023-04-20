2023/04/20 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت السلطات الأوكرانية من تركيا ضبط سفينة تقول كييف إنها سرقت آلاف الأطنان من الحبوب من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفقا لمراسلات اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تطلب من تركيا مصادرة شحنة حبوب "مسروقة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تطلب من تركيا مصادرة شحنة حبوب "مسروقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).