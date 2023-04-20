كمارك المنطقة الشمالية تضبط 33 شاحنة مخالفة للضوابط

2023/04/20 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط 33 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري ومكافحة […]

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