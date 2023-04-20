2023/04/20 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في أطراف قضاء خانقين، شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “اثنين من المدنيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى..



مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير المركز الخبري الوطني.

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