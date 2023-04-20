مدرب عراقي يتوقع إجراء تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني

2023/04/20 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى المدرب العراقي حمزة داود، أن مدرب المنتخب الوطني العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، سيجري تغييرات في تشكيلة أسود الرافدين.

وقال داود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قائمة المنتخب الوطني عادة ما تشهد غياب بعض اللاعبين بسبب المشكلات الإدارية وأغلبها تتعلق بجوازات السفر وغيرها من الأمور الإدارية”، مؤكداً أن “حل مشكلات اللاعبين سهل ولكنه يحتاج إلى تحرك الدولة وليس تحرك فردي”.

وأضاف أن “كاساس يتوجب عليه تحضير البديل الجاهز تحسباً لأي غياب سواء كانت المشكلة فنية أو إدارية وكذلك عليه أن يستفيد من درس روسيا، حيث من الضروري جداً بناء الفريق على التكتيك الذي بدأ به المنتخب الوطني الشوط الأول أمام الدب الروسي”.

وتابع أن “كاساس يشعر وكأنه يدرب إسبانيا من حيث رؤيته للمباريات الودية القوية وتعامله مع اللاعبين، أتوقع أن المدرب سيجري عدداً من التغييرات في القائمة الجديدة للمنتخب العراقي، وبحسب توقعي أيضاً فإن بعض الاسماء لم تكن ضمن خياراته في الاستدعاءات الأخيرة وإنما أقترحت عليه”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب تشيلي ودياً خلال شهر حزيران المقبل في إسبانيا في الوقت الذي تشير فيه مصادر من داخل الاتحاد العراقي، إلى وجود مساعٍ لتأمين مباراة ودية ثانية مع فريق عالمي.

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