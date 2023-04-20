الامن النيابية تعلن تمديد خطة فرض القانون بديالى

2023/04/20 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب احمد الموسوي، الخميس، بان خطة فرض القانون في ديالى جرى تمديدها لملاحقة المزيد من المطلوبين للقضاء.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” خطة فرض القانون في ديالى جرى تمديدها 4 اسابيع اخرى من اجل تحقيق كل الاهداف المرسومة لها”، لافتا الى انها حققت العديد من الانجازات واعطت شعور بالارتياح الشعبي”.

واضاف،ان” بعد الانتهاء من خطة فرض القانون يجب اعادة النظر في ملف بعض القيادات الامنية التي لم تؤدي واجباتها على اكمل وجه لافتا الى ان الخطة بمضمونها العام تعني بان الكثير من لم تنجز ومنها وجود مطلوبين كانوا يتجولون بحرية دون اي مضايقات لكن الوضع اختلف مع انطلاق خطة فرض القانون”.

وكانت خطة فرض القانون انطلقت في 9 من شهر اذار الماضي من اجل انهاء خطر خلايا داعش الارهابي والعصابات الاجرامية”.

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