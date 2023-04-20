السيستاني يعلن السبت المقبل أول ايام عيد الفطر

2023/04/20 | 23:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ، ان يوم السبت المقبل أول أيام عيد الفطر.

وقال بيان للمكتب: "نظراً لعدم رؤية الهلال في منطقتنا بعد غروب اليوم الخميس (29/ شهر رمضان المبارك/ 1444هـ) يكون يوم غدٍ الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل، ويوم السبت المقبل هو يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله...

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