الداخلية تعلن السيطرة على الوضع الأمني في الناصرية

2023/04/20 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن السيطرة على الوضع الأمني بقضاء النصر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

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