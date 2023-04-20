2023/04/20 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الأجواء في كربلاء والبصرة ليلة العيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NvsN-81cgXk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الأجواء في كربلاء والبصرة ليلة العيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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