رجل في الأخبار.. كمبش من الوقف الى نهاية الفرار

2023/04/20 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين واليوم بحادثة هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش المدان بقضايا فساد.

وتصاعدت وتيرة حادثة هروبه "الغامضة" من مركز احتجازه في مركز شرطة الصالحية وسط بغداد الثلاثاء الماضي وإعلان اعتقاله في مدينة الموصل ووفاته على خلفية "محاولة هروبه" من القوة المكلفة باعتقاله وفقاً لرواية رسمية حكومية.

وهنا نوجز لكم أبرز تفاصيل الحادثة بالتسلسل التاريخي:

- كمبش تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020 بعد أن شغل قبل ذلك منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية، وبعدها أعفي من رئاسة الوقف في منتصف العام الماضي .

- في 2 آذار الماضي تعلن هيئة النزاهة عن صدور أمر قبضٍ بحق كمبش على خلفيَّة المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ لـ 35 مسجداً في عموم محافظة صلاح الدين وصرف مبالغ كبيرةٍ لها فضلا عن شراء فندق في أربيل للاسثثمار بقيمة إجمالية تصل الى 100 مليون دولار.

- في 21 آذار تنفذ قوة أمنية أمر إلقاء القبض وتعتقل كمبش من منزله في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

- في 11 نيسان الجاري تصدر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على كمبش وتوقيفه في مركز شرطة كرادة مريم وسط المنطقة الخضراء.

- الناطق باسم القائم العام: بتاريخ 18 نيسان (الثلاثاء الماضي) وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار (إفطار رمضان)، ومغادرتها له وعند الساعة العاشرة والنصف ليلا هرب المحكوم بمساعدة 3 اشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين (سيارتين) كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".

- 20 نيسان اليوم الخميس، يعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اعتقال كمبش في منطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

- مصدر طبي يفيد بوفاة كمبش بعد مطاردة للشرطة ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه

- وزراتا الصحة والداخلية تصدران بياناً مشتركاً عن أسباب الوفاة وتقولان ان (كمبش) "أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً وتم تأكيد الوفاة سريريا"

- الوزارتان: إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة وأنه لا توجد آثار على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة.

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