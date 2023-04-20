"طسة" جسر الجادرية تواصل حصد الأرواح

2023/04/20 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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مازالت قائمة حوادث مطب جسر الجادرية، مستمرة بالاحصاء، رغم تعدد الحوادث وكل الانتقادات التي وجهت للجهات المعنية ولاسيما مديرية الطرق والجسور وامانة بغداد.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، حادثا كبيرا تسبب برفع العجلة بالاليات الكبيرة نتيجة حجم الحادث، بسبب "الطسة" الحديدية التي تتوسط جسر الجادرية والتي تم وضعها بعد اعمال صيانة، اثارت السخرية والغضب في الاوساط المجتمعية.

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