قمتان كرويتان في جولتي الممتاز

2023/04/20 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، جدول الجولتين المقبلتين، الـسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وستبدأ الجولة 26 في 29 من نيسان الجاري وتستمر ليومين متتاليتين، وتشهد قمة كروية تجمع الطلبة والشرطة في ديربي بغداد.

وفي الجولة 27 التي تنطلق في 7 آيار المقبل وتستمر ليومين أيضاً، ستجمع الشرطة والقوة الجوية في مواجهة مصيرية بينهما لحسم صدارة الدوري.

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