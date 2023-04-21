2023/04/21 | 00:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قضت محكمة أرجنتينية بمحاكمة ثمانية متخصصين في الرعاية الصحية بتهمة...

ظهرت المقالة محاكمة 8 عاملين بالرعاية الصحية بتهمة التسبب بوفاة مارادونا أولاً على المسلة.

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