الجيش السوداني يعلن تعبئة قوات حرس الحدود والترتيبات الأمنية

2023/04/21 | 00:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الجيش السوداني قرارا بتعبئة قوات حرس الحدود والترتيبات الأمنية للانضمام إلى الوحدات البرية في مجمل أنحاء البلاد في ظل الاشتباكات المستمرة مع قوات الدعم السريع

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