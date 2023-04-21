صاروخ ماسك يفشل بأول اختبار.. ويعود

2023/04/21 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

شهد مساء اليوم الخميس، انفجارا سمعت اصداءه عبر القارة الامريكية وتحديدا في خليج المكسيك بعد ان فشلت المركبة الفضائية التابعة لشركة (سبيس اكس) بالخروج من المدار الأرضي وتعرضها لاعطال أدت الى تشغيل آلية التفجير الذاتي.

وقالت وسائل اعلام أجنبية منها السي ان ان ونيويورك تايمز وشركة سبيس اكس بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان المركبة الفضائية التي تم اطلاقها مساء اليوم في مسار تجريبي نحو الفضاء، انفجرت بعد بلوغها علو 39 كيلومتر عقب إصابة الصاروخ الذي يقلها باعطال أدت الى تشغيل الية التفجير الذاتي على متنه ليتحول الى حطام جوي انتشر فوق خليج المكسيك وحتى جنوب ولاية تكساس الامريكية.

الانفجار أدى بحسب السي ان ان الى انتشار ما وصفته بــ "امطار قذرة" غطت بعض الولايات الامريكية وتركت خلفها مادة تشبه "الفحم المحترق" بعد تساقطها على المنازل والمناطق السكنية، سلطة الطيران الفدرالي الامريكية أعلنت من جانبها ان الانفجار لم يؤد الى وقوع ضحايا او إصابات، مؤكدة اطلاق تحقيق بالحادثة.

الشركة اكدت أيضا بحسب الشبكة، انها "تتعلم من أخطاء كهذه تجري اثناء الاختبارات" مطلقة تطمينات بان "الجهود الجبارة" التي قامت بها لاطلاق المركبة وتحقيق الارتفاع الحالي كانت كافية، بحسب وصفها.

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