إجتماع أمني موسع يؤكد على الحيطة والحذر خلال أيام العيد

2023/04/21 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف رحيمه، اليوم الخميس، اجتماعاً امنياً موسعاً في قيادة العمليات المشتركة بحضور عدد من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتناول الاجتماع وفقاً لبيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) "مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية وأخر المستجدات، حيث صدرت التوجيهات للمعنيين بالمحافظة على الوضع الأمني المستقر في عموم العراق والعاصمة بغداد بصورة خاصة".

كما أكد الاجتماع "على الحيطة والحذر خلال أيام عيد الفطر المبارك والعمل على تشديد الاجراءات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتأمين حركة المواطنين وتجوالهم أثناء العيد".

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