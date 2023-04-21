2023/04/21 | 00:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yRmN7K6g92Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عيد الفطر في بابل.. طقوس تراثية تلبس ثوب الحداثة أحيانا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عيد الفطر في بابل.. طقوس تراثية تلبس ثوب الحداثة أحيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).