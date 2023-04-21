ساعة المسلة: الثروة النفطية تدار بشكل غير صحيح وضعف بإدارة الأموال

2023/04/21 | 00:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب يوسف الكلابي خلال حوار...

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