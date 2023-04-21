أخطاء كارثية من دي خيا تطيح بمانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

2023/04/21 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت مجموعة من الأخطاء الفردية للاعبي مانشستر يونايتد بالفريق من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي أمام نادي إشبيلية الإسباني

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