عودة زخم استيراد المواد الانشائية من ايران عبر “مندلي ديالى”

2023/04/21 | 01:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول حكومي، الخميس، عودة زخم استيراد المواد الانشائية من ايران عبر منفذ حدودي شرق ديالى.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “زخم استيراد المواد الانشائية من ايران عبر منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى ارتفع بنسب تتراوح من 10-15% خلال الاشهر 4 الماضية وهي الاعلى منذ سنوات”.

وأضاف، أن “50% من نشاط منفذ مندلي تمحور في استقبال المواد الانشائية التي وجدت لها رواج في الاسواق العراقية لتعدد انواعها واسعارها المناسبة”، مؤكدا ان “تصاعد نشاط المنفذ وفر المزيد من الوظائف بمختلف الاختصاصات”.

واشار الى “ضرورة تخصيص جزء من ايرادات منفذ مندلي لاعمار المدينة وقراها خاصة مع بدء تطبيق القرار الاخير بتحول الناحية الى قضاء بعد انتظار دام نحو 40 سنة”.

ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودية المهمة شرق ديالى وهي مخصصة للتبادل التجاري حصرا.

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