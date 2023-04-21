الديمقراطي يؤكد انفتاحه على الاتحاد لحل القضايا الخلافية

2023/04/21 | 01:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، ان حزبه منفتح على الاتحاد الوطني من اجل حل القضايا الخلافية بين الطرفين، لافتا الى اهمية استمرار الحوارات بينهما لحل جميع الاشكاليات.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك تواصل بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، اذ بات من الافضل استمرار الحوارات والنقاشات والتقاربات بين الجانبين من اجل الوصول الى صيغة معينة لحل جميع الاشكاليات بينهما”.

واضاف ان “الحزبين اصحاب قضية واحدة ويجب ان يكون الاهتمام بالبيت الواحد من خلال حل المشاكل بين الجانبين وضمان استمرار ديمومة العلاقة بعيدا عن تبادل الاتهامات”.

وبين ان “الديمقراطي لن يكون رافضا في حال تدخل طرف اخر من اجل حل القضايا الخلافية بين الحزبين، ولكن من الافضل ان يتم حلها من خلال طرفي البيت الواحد، خصوصا ان الحزبين اصحاب قضية واحدة وهناك تقارب وحوارات فيما بينهما”.

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