2023/04/21 | 01:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين كان الخزعلي في ليلة أحداث الخضراء؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JxeCaBWp7Uc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين كان الخزعلي في ليلة أحداث الخضراء؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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