2023/04/21 | 01:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخزعلي: الحكومة ليست حكومتي بل حكومة إطار تنسيقي شكلها الكل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3M5QYrfEyIg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخزعلي: الحكومة ليست حكومتي بل حكومة إطار تنسيقي شكلها الكل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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