تقرير دولي: العيد يعلن بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط وتحسن أوضاع العراق

2023/04/21 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت وكالة الاسوشيتد برس الدولية في تقرير نشرته الخميس، بداية الاحتفالات بعيد الفطر بانه "اعلان" لبداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط تشهد انتشارا للسلام والمصالحة على الرغم من ظهور صراع جديد في المنطقة بعيد هذه المرة عن العراق، بحسب وصفها.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان العراق لم يعد مركز تسليط الأضواء على سوء الأوضاع الأمنية بعد تحسنها بشكل كبير ودخول دول المنطقة المتخالفة فيما بينها منذ سنوات مرحلة "مصالحة" قادت الى تحقق السلام في العراق، سوريا، اليمن ولبنان، في إشارة الى التوافق السعودي الإيراني.

وبينت الوكالة أيضا، ان العيد الذي يأتي هذه المرة بوجود "اثار الدمار والصراع" في مناطق واسعة من الشرق الأوسط ما تزال تعاني من اثار الاحداث الأمنية السابقة، يحمل معه الآن بوادر بمرحلة جديدة في الشرق الأوسط مع التوافق السعودي الإيراني وتوجه دول الخليج نحو إعادة العلاقات مع سوريا بالإضافة الى توقف الصراع في اليمن.

تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة عكره بحسب الوكالة اشتعال الصراع في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع عقب اشتباكات بين الطرفين أدت الى وقوع "مئات الضحايا" على الرغم من الدعوات الدولية لايقاف اعمال العنف.

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