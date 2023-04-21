بغداد اليوم تنشر التقرير الطبي الخاص بكشف جثة

2023/04/21 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالتنا تقرير الطب العدلي الخاص بنتائج تشريح جثة رئيس ديوان الوقف السني السابق المحكوم (سعد كمبش).

ويفيد التقرير بتعرض (كمبش) للضرب وظهور كدمات غير منتظمة الشكل بنفسجية وصفراء وخضراء اللون.

وخالف التقرير الرواية الرسمية لوزارتي الصحة والداخلية باعلانهما في بيان مشترك انه "لا توجد آثار على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة" لافتا الى "إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة.

وقالت الصحة والداخلية ان (كمبش) "أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً وتم تأكيد الوفاة سريريا".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أعلن عصر الخميس اعتقال كمبش في منطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأفاد مصدر طبي بوفاة كمبش بعد مطاردة للشرطة ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه.

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